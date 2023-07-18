Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, engelli bireyin akülü sandalye talebini yerine getirdi
SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde engelli bireyin akülü sandalye isteğini yerine getirdi.
Bölüktepe köyünde yaşayan fiziksel engelli Mümine Uluışık (28), bir kaç gün önce köyü ziyaret eden Hacıbektaşoğlu'ndan akülü sandalye talebinde bulundu.
Talebi olumlu karşılayan Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bu konuda talimat verdi.
Ekipler, temin ettikleri akülü sandalyeyi Uluışık'a ulaştırdı.
Akülü sandalyeye kavuşan Uluışık, Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.