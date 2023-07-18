Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, engelli bireyin akülü sandalye talebini yerine getirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:01
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, engelli bireyin akülü sandalye talebini yerine getirdi

        SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde engelli bireyin akülü sandalye isteğini yerine getirdi.

        Bölüktepe köyünde yaşayan fiziksel engelli Mümine Uluışık (28), bir kaç gün önce köyü ziyaret eden Hacıbektaşoğlu'ndan akülü sandalye talebinde bulundu.

        Talebi olumlu karşılayan Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bu konuda talimat verdi.

        Ekipler, temin ettikleri akülü sandalyeyi Uluışık'a ulaştırdı.

        Akülü sandalyeye kavuşan Uluışık, Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Siirt'teki mezarlıkta yangın; ağaçlar zarar gördü
        Siirt'teki mezarlıkta yangın; ağaçlar zarar gördü
        SİİRT'TE REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
        SİİRT'TE REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Siirt'te refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı