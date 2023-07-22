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        Siirt'te menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 21:50
        Siirt'te menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        M.D. idaresindeki 13 AAH 987 plakalı otomobil, Çayırlı köyü mevkisinde yol çalışmasının olduğu bölgede menfeze düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ile 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet ile Siirt Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

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