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        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:21
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hacıbektaşoğlu, mesajında, gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarının tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlendiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

        "İlimizin kalkınması açısından koyduğumuz hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda tarafsız, güçlü ve sorumluluk alan basın mensuplarımızın desteği de gücümüzü artırmıştır. Siirt'imiz ile ilgili her türlü gelişmeyi hem yerel gündeme hem de ulusal platformlara taşıyan tüm yazılı ve görsel basınımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu düşüncelerle görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, kamuoyunun bilgi alma ihtiyacını karşılayabilmek için mesai mefhumu gözetmeden zor şartlar altında özverili bir şekilde görevlerini sürdüren başta Siirt'teki basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

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