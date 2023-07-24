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        Siirt Üniversitesinden "Tercih ve Tanıtım Günleri"

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:54
        Siirt Üniversitesinden "Tercih ve Tanıtım Günleri"

        SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesince (SİÜ) "Tercih ve Tanıtım Günleri" yapılacak.

        SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-5 Ağustos'ta Güres Caddesinde öğrencilere yönelik tercih ve tanıtım günleri düzenlenecek.

        Üniversite hakkında bilgi almak isteyen adaylar tercih yapmadan tanıtım günlerinde uzmanlardan ön lisans, lisans programları, eğitim, burs imkanı ve yerleştirme hakkında her türlü bilgiyi alabilecek ve merak ettikleri sorulara cevap bulabilecek.

        Stantlarda 16.00 ila 22.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

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