Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarını ağırlamayı sürdürüyor

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinin Belençay köyü muhtarı Abdurrahman Güncüm'ü kabul etti.

Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen görüşmede Güncüm'ün köy ile ilgili ilettiği talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek, sorun ve talepleri hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirtti.

Muhtar Güncüm de desteklerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.