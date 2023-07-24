Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarını ağırlamayı sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:14
        Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarını ağırlamayı sürdürüyor

        SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinin Belençay köyü muhtarı Abdurrahman Güncüm'ü kabul etti.

        Hacıbektaşoğlu, makamda gerçekleşen görüşmede Güncüm'ün köy ile ilgili ilettiği talepleri dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek, sorun ve talepleri hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirtti.

        Muhtar Güncüm de desteklerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Siirt Üniversitesinden "Tercih ve Tanıtım Günleri"
        Siirt Üniversitesinden "Tercih ve Tanıtım Günleri"
        Siirt Valiliği hava sıcaklığına karşı uyarıda bulundu
        Siirt Valiliği hava sıcaklığına karşı uyarıda bulundu
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Akrebin soktuğu çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Akrebin soktuğu çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Siirt'te dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Siirt'te dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti