Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 grup müsabakasına ev sahipliği yaptı

SİİRT (AA) - Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında 11 branşta 15 grup müsabakasına ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda 2023 faaliyetleri kapsamında 11 branşta düzenlenen grup ve bölge şampiyonasına 3 bin 482 sporcu ve 109 ulusal hakem katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Siirt ev sahipliğindeki tüm müsabakalarda başarı sağlandığını ifade etti.

Siirt'in müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini aktaran Kısacık, şunları kaydetti:

"Siirt'i spor şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Müsabakaların ilimizde yapılması sadece spor için değil aynı zamanda kentin kültürel yapısının tanıtılması için de önemli. Önümüzdeki yarı yılda da federasyonlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde etap ve grup müsabakaları almaya devam edeceğiz."