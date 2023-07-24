Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 grup müsabakasına ev sahipliği yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:25
        Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 grup müsabakasına ev sahipliği yaptı

        SİİRT (AA) - Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında 11 branşta 15 grup müsabakasına ev sahipliği yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda 2023 faaliyetleri kapsamında 11 branşta düzenlenen grup ve bölge şampiyonasına 3 bin 482 sporcu ve 109 ulusal hakem katıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Siirt ev sahipliğindeki tüm müsabakalarda başarı sağlandığını ifade etti.

        Siirt'in müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini aktaran Kısacık, şunları kaydetti:

        "Siirt'i spor şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Müsabakaların ilimizde yapılması sadece spor için değil aynı zamanda kentin kültürel yapısının tanıtılması için de önemli. Önümüzdeki yarı yılda da federasyonlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde etap ve grup müsabakaları almaya devam edeceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarını ağırlamayı sürdürüyor
        Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarını ağırlamayı sürdürüyor
        Siirt Üniversitesinden "Tercih ve Tanıtım Günleri"
        Siirt Üniversitesinden "Tercih ve Tanıtım Günleri"
        Siirt Valiliği hava sıcaklığına karşı uyarıda bulundu
        Siirt Valiliği hava sıcaklığına karşı uyarıda bulundu
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Akrebin soktuğu çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Akrebin soktuğu çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı