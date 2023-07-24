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        Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" 1. etap çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:29
        Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" 1. etap çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı

        SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etap çalışmaları görüşüldü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu başkanlığında Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kamulaştırmayla ilgili uzlaşma görüşmeleri yapıldı.

        Toplantıda ayrıca, Karakol Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen 1. etap Kentsel Dönüşüm Projesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların kamulaştırılması, kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi, genel altyapı hizmetlerinin yapılması, kamu hizmet alanlarının faaliyete geçirilmesi ve hak sahiplerine konutların zamanında teslim edilebilmesi amacıyla görüşmeler yapıldı. Kamulaştırma işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

        Toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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