Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarların taleplerini dinledi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesine bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla köy muhtarlarını Valilikte kabul etti.

Özpınar, Yağcılar, Adıgüzel, Tatlıpayam, Belençay, Sağuksu, Sırçalı ve Yalkaya köylerinin muhtarlarıyla görüşen ve sorunları dinleyen Hacıbektaşoğlu, köylerin altyapı, su, yol ve kanalizasyonla ilgili taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması için muhtarlarla görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Köylerimiz, ilimizin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli zenginlikler katmaktadır. Muhtarlarımızın dile getirdiği sorunları çözerek köylerimizin gelişimine destek olmak öncelikli görevlerimiz arasındadır. İl Özel İdaresi ve Karayolları Müdürlüğü yetkililerine talimatları verdik ve çözüm için gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.