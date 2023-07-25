Siirt'te sıcaktan bunalan 3 bin 500 çocuk ve genç havuzlarda serinliyor

SİİRT (AA) - Siirt'te sıcaktan bunalan çocuk ve gençler yarı olimpik, çocuk ve portatif yüzme havuzlarında serinleme imkanı buluyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye ulaştığı kentte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra bu yıl faaliyete giren portatif yüzme havuzları da çocuk ve gençleri ağırlıyor.

Havuzlarda düzenlenen yüzme kurslarına katılan 7-18 yaş arası 3 bin 500 çocuk ve genç hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor.

Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Levent Obuz, havuzların haftanın belirli günlerinde engelli bireylere de hizmet verdiğini belirtti.

Eylül ayında sona erecek yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları için çocuk ve gençlerin yoğun talebini karşılamak için tüm havuzları faaliyete aldıklarını anlatan Obuz, şunları kaydetti:

"Havuzlara gelen çocuklar hem serinliyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Yarı olimpik, çocuk ve portatif havuzlarda çocuk ve gençler eğitmenler ve can kurtaranlar eşliğinde yüzme öğreniyor. Bu kurslarla çocukların ve gençlerin yaz aylarında sporla tanışması da amaçlanıyor. Kurslar sayesinde yüzme öğrenen çocuklardan başarılı olanları yarışmalara da hazırlıyoruz."