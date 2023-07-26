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        Siirt'te kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:05
        Siirt'te kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi

        SİİRT (AA) - Siirt'te kavurucu sıcaklar nedeniyle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Siirt'e Mithat Öktüren Bulvarı, 15 Temmuz Meydanı ve Ali Gaffar Okan Caddesinde sıcakların en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde sakinlik gözlendi.

        Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar zorunlu olmadıkça saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

        Bazı vatandaşlar da sıcaklardan korunmak için park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda zaman geçiriyor.

        Çocuk ve gençler ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzlarda düzenlediği yüzme kurslarında hem eğitim alıyor hem de serinliyor.

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