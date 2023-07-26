Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden su kesintisine ilişkin açıklama

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:03
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden su kesintisine ilişkin açıklama

        SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde arızadan kaynaklı yaşanan su kesintisinin giderildiği belirtildi.

        Hastaneden yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da saat 02.30 civarında hastanede su kesintisi yaşandığı ifade edildi.

        Kesintinin dalgıç pompasındaki arıza nedeniyle yaşandığı aktarılan açıklamada, kesintinin idareye bildirilmesinin ardından arızaya hemen müdahale edildiği, su kesintisinin giderildiği, konuyla ilgili sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!

        Benzer Haberler

        Siirt'te kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi
        Siirt'te kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi
        Siirt'te sıcaktan bunalan 3 bin 500 çocuk ve genç havuzlarda serinliyor
        Siirt'te sıcaktan bunalan 3 bin 500 çocuk ve genç havuzlarda serinliyor
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarların taleplerini dinledi
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarların taleplerini dinledi
        Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti
        Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti
        Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" 1. etap çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı
        Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" 1. etap çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı
        Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 grup müsabakasına ev sahipliği yaptı
        Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 grup müsabakasına ev sahipliği yaptı