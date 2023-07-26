Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden su kesintisine ilişkin açıklama
SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde arızadan kaynaklı yaşanan su kesintisinin giderildiği belirtildi.
Hastaneden yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da saat 02.30 civarında hastanede su kesintisi yaşandığı ifade edildi.
Kesintinin dalgıç pompasındaki arıza nedeniyle yaşandığı aktarılan açıklamada, kesintinin idareye bildirilmesinin ardından arızaya hemen müdahale edildiği, su kesintisinin giderildiği, konuyla ilgili sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.