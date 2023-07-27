Siirt Belediyesinden su kesintisine ilişkin açıklama

SİİRT (AA) - Siirt'te su hattında meydana arızanın giderilerek, bir günlük kesintinin ardından kente içme suyu sağlandığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kenttin içme suyunun sağlandığı Hizan ve Hesko su kaynakları hattında yapılan bakım ve onarım nedeniyle bir günlük su kesintisi yaşandığı bildirildi.

Gerekli müdahalelerin ardından arızanın giderilmesiyle kentte su akışının kısa sürede sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıcaklardan kaynaklı debi düşmesine rağmen içme suyu kesintisiz sağlandı. Yaşanabilecek su kesintilerine karşı 185 hattı, WhatsApp hattı ve SİSKİ Müdürlüğüne yapılacak başvurular değerlendirilecek. Su alamayan noktalara tankerler su sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının su ihtiyacı belediye tarafından karşılanıyor. Mevsimsel ve kuraklık gibi nedenlerle kentte su sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla alternatif su kaynakları üzerinde çalışmalar sürüyor. Hesko ana kaynağında devam eden çalışmalarla üç sondaj kuyusu daha kısa zamanda faaliyete girecek. DSİ tarafından yatırım programına alınan Siirt İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisinin kapasitesinin artırılması ile üçüncü su kaynağı projesi için çalışmalar devam ediyor."