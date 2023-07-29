Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Taşlı köyünde köylüleri taşıyan patpat aracı tarla dönüşünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Azime Celen (58) ağır yaralandı.
Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Celen'in cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.