Siirt'te yanan kamyonetin kasasındaki piknik tüpü patladı
SİİRT (AA) - Siirt'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, aracın kasasındaki piknik tüpünün patlamasına neden oldu.
Siirt-Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisi kavşağında seyir halindeki L. Kural idaresindeki 33 ABR 418 plakalı kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı.
Alevleri fark ederek kamyoneti durduran sürücü, araçtan indikten sonra Siirt İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
Alevlerin kamyonetin kasasına da sıçraması sonucu, aracın kasasındaki piknik tüpü patladı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Patlamada yoldan geçen bir otomobil hafif zarar görürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.