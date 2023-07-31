Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Üniversitesinde "Tercih ve Tanıtım Günleri" sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:37
        Siirt Üniversitesinde "Tercih ve Tanıtım Günleri" sürüyor

        SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesinde (SİÜ) düzenlenen "Tercih ve Tanıtım Günleri" devam ediyor.

        Güres Caddesinde 16.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verilen stantlarda, öğrencilere tercihlerini yapmadan üniversitedeki ön lisans, lisans programları, eğitim, burs ve yerleştirme konularında bilgiler veriliyor.

        İlgi gören tanıtım günlerinde adayların ayrıca merak ettikleri sorular da yanıtlanıyor.

        Tercih ve Tanıtım Günleri 5 Ağustos'ta sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Siirt'te 3 ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı
        Siirt'te 3 ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı
        Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
        Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
        Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
        Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
        Siirt'te yanan kamyonetin kasasındaki piknik tüpü patladı
        Siirt'te yanan kamyonetin kasasındaki piknik tüpü patladı
        Siirt'te minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Siirt'te minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Siirt'te fıstık bahçesinde yangın; 50 ağaç yandı
        Siirt'te fıstık bahçesinde yangın; 50 ağaç yandı