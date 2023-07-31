Siirt Üniversitesinde "Tercih ve Tanıtım Günleri" sürüyor
SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesinde (SİÜ) düzenlenen "Tercih ve Tanıtım Günleri" devam ediyor.
Güres Caddesinde 16.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verilen stantlarda, öğrencilere tercihlerini yapmadan üniversitedeki ön lisans, lisans programları, eğitim, burs ve yerleştirme konularında bilgiler veriliyor.
İlgi gören tanıtım günlerinde adayların ayrıca merak ettikleri sorular da yanıtlanıyor.
Tercih ve Tanıtım Günleri 5 Ağustos'ta sona erecek.