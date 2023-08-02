Siirt'te "Botan Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı" toplantısı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekil Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Botan Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projeler ve yatırım planlarının ele alındığı toplantıda, Botan Vadisi Milli Parkı'nın doğal güzelliklerinin korunması ve turizm potansiyelinin en üst düzeyde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Siirt'in doğal zenginliklerini daha da öne çıkaracak adımların atılması için iş birliği süreci başlatılırken, Botan'da doğal yaşamın korunması için yapılacak yatırımların bölgenin ekonomisine ve turizm potansiyeline olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi Milli Parkı'nın bölgenin ve ülkenin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, bu değeri en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.