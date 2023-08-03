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        Siirt Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:51
        Siirt Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

        SİİRT (AA) - Siirt'te katıldığı müsabakalarda atletizm ve kicks boks branşında Türkiye derecesi elde eden sporcular altınla ödüllendirildi.

        Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdülmecit İlhan, Belediye Spor Kulübü sporcularından Muhittin Gürhan, Vedat Kayıkçı, Muhammet Ali Özgür ve Bünyamin Kayıkçı ile antrenörlerini kabul etti.

        Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan İlhan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde çocuk ve gençlere yönelik sportif desteklerin devam edeceğini belirtti.

        İlhan, daha sonra sporcuları altınla ödüllendirdi.

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