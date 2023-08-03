Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'te yol genişletme ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Barış Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt ve yol genişletme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Çalışmalar kapsamında Kurtaran Caddesi'nden başlayarak 1,5 kilometre açılacak yeni güzergah, otogara bağlanacak.

Barış Mahallesi'nde ise yol genişletilerek şehir trafiğinin rahatlatılması düşünülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, projeyle şehir trafiğinin daha akıcı ve verimli hale gelmesini amaçladıklarını belirtti.

Şehrin gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Projeyle Barış Mahallesi'nin ve çevre bölgelerin trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale gelmesi sağlanacak. Benzer projelerle şehrin daha yaşanılır, modern olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.