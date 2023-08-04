Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı
SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi 6 Ağustos Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek tüm adaylara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sınava girecek adayların yanı sıra refakatçileri de toplu ulaşım imkanından yararlanacak.
Sabah erken saatte başlayacak seferlerden yararlanmak isteyen adaylar, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile ücretsiz ulaşım hizmeti alabilecek.