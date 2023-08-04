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        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:20
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        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi
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        SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı.

        Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kaçak su kullanımının önüne geçmek ve su kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak için çalışma başlattı.

        Kentte ev ve bahçelerdeki su hatlarını kontrol eden ekipler, kaçak su kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

        "Su hayattır, su gelecektir. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım" sloganıyla yürütülen çalışmalarda vatandaşları bilgilendiren ekipler, kaçak su kullanan kişilerle ilgili ilgili ihbar hatlarına bilgi verilmesini istedi.

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