Siirt'in Kilis mezrası doğa tutkunlarını bekliyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinin Palamutlu Köyüne bağlı Kilis mezrası baraj gölü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere ev sahipliği yapmak istiyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Alkumru Baraj Gölü havzasına hakim tepede kurulu olan, çay bahçelerinin bulunduğu Kilis mezrası sakin bir ortamda dinlenmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.

Mezra sakinlerinden Ekrem Bağa, AA muhabirine, havası ve manzarasıyla insana huzur veren mezralarının 150 haneden oluştuğunu belirtti.

Mezrada yaşayanların başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu, son yıllarda fıstık üretiminin de geliştiğini ifade eden Bağa, mezranın doğal güzelliğiyle de ilgi gördüğünü söyledi.

- "Yurt dışından da gelenler oluyor"

Bağa, mezranın görenlerde hayranlık uyandırdığını dile getirerek, "Pervari yolu güzergahında yer aldığı için gelip geçen herkes burada dinleniyor, çayını yudumluyor. Yurt dışından da gelenler oluyor, fotoğraf çekiyorlar. Tanıtım konusunda destek bekliyoruz." dedi.

Kenan Kartal da etrafı dağlarla çevrili baraj gölü manzaralı mezranın huzur verdiğini belirterek, yeşili ve doğal güzellikleri seven herkesi mezraya davet ettiklerini ifade etti.

Mezrayı ziyaret eden vatandaşlardan Zeki Eren, doğası, havası ve manzarasıyla Kilis mezrasını çok beğendiğini söyledi.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarına mezrayı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Eren, "Hangi tepeden bakarsanız manzara harika görünüyor." ifadesini kullandı.