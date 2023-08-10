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        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu spor tesislerini inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:25
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        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu spor tesislerini inceledi
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        SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, spor ve alt yapı çalışmalarını denetledi.

        Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesince Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yaptırılan Atatürk Stadyumu ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen çok amaçlı spor salonu gezdi.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, belediye olarak kentin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına katkı sağlayacak projeleri halkla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

        Hacıbektaşoğlu, kentte devam eden yatırım ve projelerin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını aktardı.

        Daha sonra Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni otogar yolunda incelemede bulundu.

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