Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu spor tesislerini inceledi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, spor ve alt yapı çalışmalarını denetledi.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesince Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yaptırılan Atatürk Stadyumu ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen çok amaçlı spor salonu gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, belediye olarak kentin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına katkı sağlayacak projeleri halkla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, kentte devam eden yatırım ve projelerin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını aktardı.

Daha sonra Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni otogar yolunda incelemede bulundu.