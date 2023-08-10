Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt'te 110 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 110 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Siirt'te 110 yaşındaki hasta başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Hanife Baykara, geçen hafta kasık bölgesinde ağrı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Gerekli tetkikleri yapılan 110 yaşındaki Baykara, Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Enver Ay ve Op. Dr. Ali Karabulut tarafından ameliyata alındı.

        Genel Cerrahi Uzmanı Ay, gazetecilere, ameliyatı başarıyla yapılan Baykara'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

        Hastada nadir görülen ve zor tespit edilen fıtık tipine rastladıklarını dile getiren Ay, "Obturator herni kasık bölgesi fıtıklarının nadir bir formudur. Fizik muayene bulgusu yoktur. Bağırsak sıkışması olması sebebiyle acil ameliyata alındı. Bu hastalık genellikle zayıf kadınlarda görülüyor. Kesin tedavisi de cerrahi operasyonla mümkündür." diye konuştu.

        Baykara'nın, tedavisinin ardından bugün taburcu edileceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor

        Benzer Haberler

        Siirt'te mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Siirt'te mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu spor tesislerini inceledi
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu spor tesislerini inceledi
        Seyir halindeki kamyonun şoförü, tellere takılan baykuşu fark edip kurtardı
        Seyir halindeki kamyonun şoförü, tellere takılan baykuşu fark edip kurtardı
        Siirt'te serinlemek için çaya giren oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
        Siirt'te serinlemek için çaya giren oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...