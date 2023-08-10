Siirt'te 110 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

SİİRT (AA) - Siirt'te 110 yaşındaki hasta başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Hanife Baykara, geçen hafta kasık bölgesinde ağrı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Gerekli tetkikleri yapılan 110 yaşındaki Baykara, Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Enver Ay ve Op. Dr. Ali Karabulut tarafından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Ay, gazetecilere, ameliyatı başarıyla yapılan Baykara'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Hastada nadir görülen ve zor tespit edilen fıtık tipine rastladıklarını dile getiren Ay, "Obturator herni kasık bölgesi fıtıklarının nadir bir formudur. Fizik muayene bulgusu yoktur. Bağırsak sıkışması olması sebebiyle acil ameliyata alındı. Bu hastalık genellikle zayıf kadınlarda görülüyor. Kesin tedavisi de cerrahi operasyonla mümkündür." diye konuştu.

Baykara'nın, tedavisinin ardından bugün taburcu edileceği belirtildi.