Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Belediyesi şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Belediyesi şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, 6 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

        Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adına kurumun sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Eren" notuyla hem Eren Bülbül hem de şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

        Paylaşımda, "Bu milletin kalbinde sonsuza dek yaşamaya devam edecekler. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Siirt'te 110 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
        Siirt'te 110 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
        Siirt'te mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Siirt'te mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu spor tesislerini inceledi
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu spor tesislerini inceledi
        Seyir halindeki kamyonun şoförü, tellere takılan baykuşu fark edip kurtardı
        Seyir halindeki kamyonun şoförü, tellere takılan baykuşu fark edip kurtardı
        Siirt'te serinlemek için çaya giren oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
        Siirt'te serinlemek için çaya giren oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...