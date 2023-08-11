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        Siirt'te üreticilere 4 milyon 500 bin lira destek sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:47
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        Siirt'te üreticilere 4 milyon 500 bin lira destek sağlanacak
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        SİİRT (AA) - Siirt'te Uzman Eller Projesi ile 18 üreticiye 4 milyon 500 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri programı kapsamında Uzman Eller Projesi hibe sözleşmesi imzalayan üreticilere yönelik projelerin uygulanması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Sözleşme imzalanan 18 projeden 5'i arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, 2'si süt sığırı yetiştiriciliği, 7'si koyun yetiştiriciliği, 2'si keçi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı ve besi sığırı yetiştiriciliğinden oluşuyor.

        Proje başına 250 bin lira olmak üzere toplamda 4 milyon 500 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacak.

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