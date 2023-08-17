Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, göreve başladı

SİİRT (AA) - Valiler Kararnamesiyle Siirt Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya, "Memleketimizde huzurun, güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz, Siirtlilere hizmet yolunda en büyük gücümüz olacaktır." dedi.

Bilecik Valiliğinden Siirt Valiliğine atanan Kızılkaya, Valilikte törenle karşılandı.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, kendilerini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Siirt'e hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Kızılkaya, "Siirt ülkemizin önemli medeniyet merkezlerinden biri. Tarih boyunca önemli olaylara ve insanlara ev sahipliği yapmıştır." dedi.

Hiç durmadan çalışma azmi ve kararlılığı içinde olacaklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bundan önceki görev yerlerimizde olduğu gibi kapımız ve gönüllerimiz her daim halka açık olacak. Şehrin diğer dinamikleriyle birlikte ortak aklın içinden istifada ederek birlikte iş yapmayı devam ettireceğiz. Memleketimizde huzurun, güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz, Siirtlilere hizmet yolunda en büyük gücümüz olacaktır."

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve diğer yetkililer katıldı.