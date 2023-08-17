Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Valiler Kararnamesiyle Siirt Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya, "Memleketimizde huzurun, güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz, Siirtlilere hizmet yolunda en büyük gücümüz olacaktır." dedi.

        Bilecik Valiliğinden Siirt Valiliğine atanan Kızılkaya, Valilikte törenle karşılandı.

        Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, kendilerini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Siirt'e hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Kızılkaya, "Siirt ülkemizin önemli medeniyet merkezlerinden biri. Tarih boyunca önemli olaylara ve insanlara ev sahipliği yapmıştır." dedi.

        Hiç durmadan çalışma azmi ve kararlılığı içinde olacaklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bundan önceki görev yerlerimizde olduğu gibi kapımız ve gönüllerimiz her daim halka açık olacak. Şehrin diğer dinamikleriyle birlikte ortak aklın içinden istifada ederek birlikte iş yapmayı devam ettireceğiz. Memleketimizde huzurun, güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz, Siirtlilere hizmet yolunda en büyük gücümüz olacaktır."

        Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve diğer yetkililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Normalin 11 derece üstünde
        Normalin 11 derece üstünde
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Siirt´teki orman yangını, 15 saat sonra kontrol altına alındı
        Siirt´teki orman yangını, 15 saat sonra kontrol altına alındı
        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        SİİRT VE BİNGÖL'DE ORMAN YANGINI
        SİİRT VE BİNGÖL'DE ORMAN YANGINI
        Siirt ve Bingöl´de orman yangını
        Siirt ve Bingöl´de orman yangını
        Siirt´te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Siirt´te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı