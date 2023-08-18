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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt Valiliğini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:42
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt Valiliğini ziyaret etti
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        SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt Valiliğine ziyarette bulundu.

        Yumaklı, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüştü.

        Vali Kızılkaya, Bakan Yumaklı'ya tiftik battaniyesinden yapılan Türk bayrağını hediye etti.

        Valilikte düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Yumaklı, daha sonra Siirt Yaş Sebze ve Meyve Halinde esnafla bir araya geldi.

        Burada çiçekle karşılanan Yumaklı, iş yerlerini gezerek ürünleri kontrol etti, esnaftan bilgi aldı, taleplerini dinledi.

        Bakan Yumaklı'ya, Vali Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da eşlik etti.

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