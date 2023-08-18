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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şehir Buluşmaları Siirt" programında konuştu: (1)

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:47
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şehir Buluşmaları Siirt" programında konuştu: (1)
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        SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık." dedi.

        Siirt'te temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları Siirt" programına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık." ifadesini kullanan Yumaklı, böylece bu yıl şu ana kadar 39 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

        Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        (Sürecek)

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