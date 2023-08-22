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        Malatya'da yetiştirilen 600 kınalı keklik Siirt'te doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:18
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        Malatya'da yetiştirilen 600 kınalı keklik Siirt'te doğaya salındı
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        SİİRT (AA) - Malatya'da yetiştirilen 600 kınalı keklik, Siirt'te doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Doğaya Kanatlı Hayvan Salım Projesi kapsamında Malatya Keklik Üretme İstasyonunda yetiştirilen kınalı keklikler Siirt'e getirildi.

        Kınalı keklikler, Botan Vadisi Milli Parkı'nda doğaya salındı.

        Açıklamada, kekliklerin insanlar ve diğer canlılar için tehlike oluşturan çekirge, kene gibi hayvanların artışının kontrol altına alınmasına ilişkin sürdürülen biyolojik mücadelede önemli rol oynadığı kaydedildi.

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