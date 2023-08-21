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        Siirt Valisi Kızılkaya, temizlik ve itfaiye personelini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:31
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        Siirt Valisi Kızılkaya, temizlik ve itfaiye personelini ziyaret etti
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        SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

        Kızılkaya, İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette personelle bir araya geldi.

        İşçilerin taleplerini dinleyen Kızılkaya, temiz bir çevre için el birliğiyle çalışacaklarını belirti.

        Kızılkaya, temiz bir çevre ve güvenli bir şehir hedefiyle 7-24 saat esasıyla halkın hizmetinde olacaklarını aktardı.

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