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        Siirt'te boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan giren kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 01:45 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:45
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        Siirt'te boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan giren kişi intihar etti
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        SİİRT (AA) - Siirt'te boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı daireye çatıdan girerek evi ateşe veren kişi, silahla intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.K, boşanma aşamasında olduğu eşi E.K'nin ikamet ettiği Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi 1712 Sokak'taki binaya geldi.

        Apartmanın çatısına çıkan ve 5. kattaki dairenin tuvalet kısmından içeriye giren L.K'yi fark eden eşi E.K. daireden ayrıldı. L.K. eşinin ayrılmasının ardından kendisini daireye kilitledi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen kapıyı açmayan L.K, kapıya ve çevreye silahla rastgele ateş açtıktan sonra evi ateşe verdi.

        Bunun üzerine ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı esnada L.K. elindeki silahla intihar etti.

        Evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        L.K'nin cesedi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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