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        Siirt Valisi Kızılkaya, gazetecilerle bir araya geldi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:13
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        Siirt Valisi Kızılkaya, gazetecilerle bir araya geldi
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        SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, basın mensuplarıyla buluştu.

        Kızılkaya, Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, gazetecilerle tanıştı, Siirt ile ilgili izlenimlerini aktardı.

        Siirt'in onuncu görev yeri olduğunu dile getirin Kızılkaya, her bölgesi birbirinden güzel olan Türkiye'nin kadim şehri Siirt'te bulunmaktan, hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kızılkaya, gençlerin beklentilerini karşılamak için tarım ve sanayi yatırımlarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

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