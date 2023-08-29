Siirt 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikte düzenlenen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Kızılkaya, toplantıda Siirt'e tahsis edilen ödeneklerin hızlı ve etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşların yatırımlarının izlenmesi ve çalışmalarının koordine edilmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İl genelinde ağustos ayı itibariyle 236 proje üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu projelerin toplam bedeli 31 milyar 607 milyon 530 bin liradır. Projelere ayrılan ödenek 3 milyar 215 milyon 78 bin liradır. 1 milyar 559 milyon 226 bin lira harcama yapılmış. Projelerin dönem nakdi gerçekleşmeleri yüzde 33'tür. 236 projeden 44'ü tamamlanmış, 150'si devam etmekte, 26'sı ihale aşamasında ve 15 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamamıştır. Toplantı ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum."

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.