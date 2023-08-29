Siirt Valisi Kemal Kızılkaya muhtarlarla bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kızılkaya, Siirt Valiliğinde düzenlenen programda, muhtarlarla tanıştı, talepleri dinledi.

Devletin tüm imkanlarının her zaman muhtarların yanında olacağını dile getiren Kızılkaya, ihtiyaçları öncelik sırasına göre belirleyip sorunları el birliğiyle çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Şehrin kalkınmasını ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Kızılkaya, birlik, beraberlik ve iyi iletişim içinde çalışacaklarını kaydetti.

Kızılkaya, programda muhtarların taleplerinin karşılanması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Muhtarlar da Kızılkaya'ya yeni görevinde başarıları diledi.