Siirt'te tekstil yatırımları görüşüldü

SİİRT (AA) - Siirt'te tekstil yatırımlarına yönelik toplantı yapıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteği ve katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yatırımcıların talepleri alındı.

STSO Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, oda üyesi yatırımcıların talepleriyle yakından ilgilendiklerini, tekstil yatırımlarıyla Siirt'te istihdamın önünü açmayı amaçladıklarını belirtti.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç da kurumun desteklemeleri hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.

TÜİK'in 2022 verilerine göre Siirt'teki işletmelere 4 milyon 308 bin lira, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile de 71 milyon 270 bin lira destek ödemesi sağlandığını aktaran Erkılıç, yatırımcılara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktardı.