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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:44 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:44
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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde İstiklal Savaşını taçlandıran Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu müjdeleyen Büyük Zaferin 101. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Tarihin önemli dönüm noktalarından bir olan 30 Ağustos Zaferinde tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve vatan aşkının tarihe altın harflerle yazıldığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bu eşsiz zaferin kaynağı birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, istiklaline ve değerlerine olan aşkı ve inancıdır. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu mukaddes vatan topraklarına, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm Siirtlilerin ve şanlı ordumuzun Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

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