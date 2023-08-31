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        Siirt'te emekli öğretmen adına kredi çekildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:49
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        Siirt'te emekli öğretmen adına kredi çekildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
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        SİİRT (AA) - Siirt'te emekli öğretmen Vedat Güneş (63), özel bir bankadaki hesabından 250 bin lira kredi çekilerek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

        Güneş, yaptığı açıklamada, e-posta adresine gelen ileti üzerine emekli maaşını aldığı özel bankadan adına kredi çekildiğini öğrendiğini söyledi.

        "Kendi isteğinizle çektiğiniz krediyi güle güle kullanın.' iletisini görünce hayret ettim. Bankayı aradım, para çekilmiş denildi. Bunların hiç birinden haberim yoktu. Karakola ve savcılığa başvurdum." diyen Güneş, bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirtti.

        Kredi limitinin 70 bin lira olduğunu savunan Güneş, "Buna rağmen 250 bin lira çekilmiş. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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