Siirt'te 2023-2024 Adli Yıl açılış töreni yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te 2023-2024 Adli Yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adliye bahçesindeki törende, yeni adli yılın millete, ülkeye ve tüm insanlığa, adalet, huzur ve barış getirmesini diledi.

Yargı mensupları olarak Anayasa'nın 9'uncu maddesi uyarınca, egemenliğin kaynağı olan yüce Türk milletinden doğrudan aldıkları yargı yetkisini kullandıklarını ifade eden Sarıca, şöyle konuştu:

"Geciken adalet, adalet değildir düsturuyla hukuk devleti gereklerine uygun, etkin ve kaliteli bir yargı hizmetiyle herkesin hukuki güvenlik, barış ve huzur içinde yaşaması nihai amacımızdır. Bu sorumluluk kapsamında kamunun haklı beklentilerine ivedi ve özverili bir şekilde cevap vererek, toplum nezdinde devletin saygınlığını temin etmekle yükümlüyüz."

Adliyelerin adalet duygusunun ikametgahı olduğunu belirten Sarıca, adaletin mülkün, insan ve insan onurunun temeli olduğunu vurguladı.

Sarıca, "Demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin, güçlü bir ekonomik yapının, kalkınmanın, refahın, huzurun, güvenliğin ve barışın teminatı bağımsız ve nitelikli bir yargıya sahip olmaktan geçmektedir." ifadelerini kullanarak, Türk yargısı olarak temel amaçlarının, halka kusursuz adalet hizmetini sunabilmek ve hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden, başta terör örgütleri FETÖ ve PKK olmak üzere bütün ihanet şebekelerine ve gayrimeşru oluşumlara, ayrıca suç ve suçlulara karşı hukuk ve adalet zemininde mücadele etmek olduğunu aktardı.

Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin de bir konuşma yaptı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, protokol üyeleri, hakim ve savcılar, baro üyeleri ve adliye çalışanları katıldı.