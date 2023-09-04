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        Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle "yok yılı" yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:30
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        Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle "yok yılı" yaşanıyor
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        SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kalacağı belirtiliyor.

        Devlet desteğiyle gerçekleştirilen projelerle her geçen yıl üretim alanı artan Siirt fıstığı, yaklaşık 14 bin üretici tarafından 400 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

        Hasat sezonunun başladığı yörede, "var yılı"na rağmen kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticiler verim kaybının yaşanacağını ifade ediyor.

        Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, AA muhabirine, hasat sezonunun bütün üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Kentin en önemli ekonomik faaliyetinin fıstık olduğunu dile getiren Aslan, bu sayede birçok yerde tesislerin kurulduğunu söyledi.

        - "Tedbir almazsak ağaçlarımız kuruyabilir"

        Normal şartlarda "var yılı" olması dolayısıyla 70 bin ton yaş, 30 bin ton kavlak (işlenmiş) fıstık elde edilebileceğini ancak kuraklık nedeniyle rekolte beklentilerinin düştüğünü kaydeden Aslan, "Maalesef kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle beklentimiz yaş fıstıkta 30 bin ton, kavlak (işlenmiş) fıstıkta ise 12 bin tona geriledi." dedi.

        Aslan, "var yılı" olan 2021'de 55 bin ton yaş, 20 bin ton kavlak fıstık üretildiğini, "yok yılı" olan 2022'de ise 25 bin ton yaş, 8 bin ton kavlak fıstık elde edildiğini anımsatarak, bu yıl verimin geçen seneye göre artmasına rağmen beklentilerini karşılamayacağını belirtti.

        Sulamanın önemini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

        "Devletimizden istediğimiz, kuraklığın etkisini azaltmak için yılda 2-3 kere fıstıklarımızın sulanmasıdır. Artık fıstık ekmekten ziyade sulama projelerine destek verilirse hem ürünümüzün kalitesi hem rekoltesi yükselecektir. Bu kuraklık böyle devam ederse ve tedbir almazsak ağaçlarımız kuruyabilir."

        Siirt fıstığının rağbet gören bir çeşit olduğuna işaret eden Aslan, yetiştirilen fıstığın büyük bölümünün ihraç edildiğini ifade etti.

        - "Bu sene sıcaklıktan dolayı yüzde 30-40 civarında kaybımız var"

        Üreticilerden Abdullah Nergiz de çocukluğundan bu yana fıstık üretimiyle uğraştığını söyledi.

        Rekoltenin beklentilerini karşılamayacağını dile getiren Nergiz, "Fıstık çok emek isteyen bir üründür, 15-20 yıl aradan sonra verim verebilen bir üründür. Bu yıl 'var yılımız' ama bu sene sıcaklıktan dolayı yüzde 30-40 civarında kaybımız var. Sulama imkanımız olmadığı için büyük kaybımız oldu." dedi.

        İbrahim Nergiz de aşırı sıcaklar ve susuzluk nedeniyle çok kritik bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Sulama imkanımız olsaydı fıstıklarımız yanmadan toplanır, daha kaliteli ürün elde ederdik. Bu sene çok kritik geçti. 'Var yılı' ama kuraklık nedeniyle neredeyse 'yok yılı' yaşıyoruz." diye konuştu.

        Meyve ağaçlarının bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi, halk arasında "var yılı" ve "yok yılı" olarak adlandırılıyor.

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