Siirt'te 10 milyon 550 bin lira hibe ile 2 yatırım yapılacak Siirt'te Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı kapsamında 10 milyon 550 bin lira tutarında iki yatırım yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yapılan hibe başvuruları değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Kesinleşen ve hibe almaya hak kazanan yatırımcılar ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

Buna göre, Gazanfer Toprak'a ait Kurtalan ilçesinin Beykent Mahallesinde 9 milyon 300 bin lira tutarında Bakliyat İşleme Tesisi ve Muhammet Balci tarafından Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde 1 milyon 250 bin lira tutarında Fıstık İşleme Tesisi kurulacak.