Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 10 milyon 550 bin lira hibe ile 2 yatırım yapılacak

        Siirt'te Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı kapsamında 10 milyon 550 bin lira tutarında iki yatırım yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 10 milyon 550 bin lira hibe ile 2 yatırım yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yapılan hibe başvuruları değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

        Kesinleşen ve hibe almaya hak kazanan yatırımcılar ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

        Buna göre, Gazanfer Toprak'a ait Kurtalan ilçesinin Beykent Mahallesinde 9 milyon 300 bin lira tutarında Bakliyat İşleme Tesisi ve Muhammet Balci tarafından Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde 1 milyon 250 bin lira tutarında Fıstık İşleme Tesisi kurulacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle "yok yılı" yaşanıyo...
        Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle "yok yılı" yaşanıyo...
        Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı; o anlar kamerada
        Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı; o anlar kamerada
        Babasının kurtarmak isterken hayatını kaybettiği zihinsel engeli Münir de ö...
        Babasının kurtarmak isterken hayatını kaybettiği zihinsel engeli Münir de ö...
        Siirt'te 2023-2024 Adli Yıl açılış töreni yapıldı
        Siirt'te 2023-2024 Adli Yıl açılış töreni yapıldı
        Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Siirt´te 3.9 büyüklüğünde deprem
        Siirt´te 3.9 büyüklüğünde deprem