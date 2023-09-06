Siirt'te gıda denetimi yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesindeki 81 ilde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde perakende ve toplu tüketim yerlerini denetledi.

2022 yılında gıda güvenliği bilgi sistemine kayıtlı 1448 işletmeye yönelik 2 bin 563 denetim yapılırken, bu yıl 1459 işletmeye 1313 denetim yapıldı.

Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na yapabileceği belirtildi.