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        Siirt'te gıda denetimi yapıldı

        Siirt'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:28
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        Siirt'te gıda denetimi yapıldı
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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesindeki 81 ilde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde perakende ve toplu tüketim yerlerini denetledi.

        2022 yılında gıda güvenliği bilgi sistemine kayıtlı 1448 işletmeye yönelik 2 bin 563 denetim yapılırken, bu yıl 1459 işletmeye 1313 denetim yapıldı.

        Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na yapabileceği belirtildi.

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