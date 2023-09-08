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        Siirt Valisi Kızılkaya, halk otobüsünde kentin sorunlarını dinledi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, kentin sorunlarını belediyenin halk otobüsünde yolculardan dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:32
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        Siirt Valisi Kızılkaya, halk otobüsünde kentin sorunlarını dinledi
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        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçen ay Siirt Valiliğine atanan Kızılkaya, kenti tanımak, sorun ve şikayetleri dinlemek ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Halkın talebi üzerine kentte temizlik seferberliği başlatan Kızılkaya, halk otobüsleriyle ilgili belediyenin ihbar hattına gelen şikayetler üzerine otobüs durağında bekledi, G1 Şavıra-Diş Hastanesi Hattı'nda çalışan otobüse bindi.

        Ulaşım hizmetleriyle ilgili çalışmaları denetleyen Kızılkaya, belediyenin ulaşım hizmetlerinden memnun olup olmadıklarına ilişkin yolcularla görüştü.

        Yolculardan yaşadıkları mahallelerle ilgili durum hakkında bilgi alan Kızılkaya, kentteki su, sağlık, asayiş ve diğer sorunlarla ilgili bilgi aldı, bunların çözümü için gerekli talimatları vereceğini belirtti.

        Bir yolcunun Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki temizlik çalışmalarının yetersiz olduğunu belirtmesi üzerine Kızılkaya, bu sorunun çözümü için çalışma başlattı.

        Kentte 400 yataklı yeni bir hastane yapımının devam ettiğini hatırlatan Kızılkaya, "Yeni hastanemiz yapıldığında fiziki şartlar daha da iyi hale gelecek ama mevcuda da iyi bakmak lazım." dedi.

        Yolcular, Vali Kızılkaya'ya kısa sürede kentte yaptığı çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirterek, teşekkür etti.

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