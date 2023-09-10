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        Siirt'te sahte emlakçılara karşı uyarı

        Siirt Emlakçılar ve Müteahhitler Derneği Başkanı Ömer Faruk Sevgi, sahte emlakçılara karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:50
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        Siirt'te sahte emlakçılara karşı uyarı
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        Sevgi, yaptığı açıklamada, sahte emlakçıların fahiş fiyatların ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

        Yetki belgesi olmayan emlakçılardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Sevgi, şunları kaydetti:

        "Maalesef ilimizde özellikle son yıllarda fahiş kira ve konut artışlarının meydana geldiğini gözlemliyoruz. Bu durum da konut alan veya kiralık ev arayan vatandaşlarımızı ciddi şekilde mağdur ediyor. Vatandaşlarımızın bu tür olumsuzluklardan korunması için emlakçıların yetki belgesine sahip olup olmadıklarını mutlaka kontrol etmeleri ve sahte emlakçıların tuzağına düşmemesi için daha fazla bilinçli olmaları gerekiyor. Ev sahibi ile kiracılar arasında çıkacak olumsuzluklar karşısında ilgililerin yetki belgesi olan emlakçılara başvurmasını bekliyoruz."

        Sevgi, mülk sahipleri ve vatandaşların bilinçli hareket etmesinin sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

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