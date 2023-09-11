Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kızılkaya'dan sağlık kurumlarına "güler yüzlü hizmet" talimatı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, hedeflerinin, sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da yükseltilmesi, temiz bir ortamda güler yüzlü hizmet ile hasta memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan sağlık kurumlarına "güler yüzlü hizmet" talimatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        İlk olarak hastanenin bahçesini gezen Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

        Kızılkaya, hastane yanında yer alan boş alanın vatandaşlar ve hastane çalışanları için otopark olarak kullanılması yönünde yetkililere talimat verdi.

        Daha sonra hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, sağlık hizmetlerinin önemine işaret ederek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

        Kızılkaya, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın sıcak bir şekilde, güler yüzle karşılandığı, daha temiz ve düzenli bir ortamda sağlık hizmetini en iyi şekilde sağlamaktır." dedi.

        Hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanların kullanılacağını ifade eden Kızılkaya, daha sonra acil servisi ziyaret etti, doktorlardan hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı, tedavi gören hastalara acil şifa diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Siirt'te sahte emlakçılara karşı uyarı
        Siirt'te sahte emlakçılara karşı uyarı
        Siirt Valisi Kızılkaya, halk otobüsünde kentin sorunlarını dinledi
        Siirt Valisi Kızılkaya, halk otobüsünde kentin sorunlarını dinledi
        Siirt'te inşaatlar denetlendi
        Siirt'te inşaatlar denetlendi
        Siirt'te gıda denetimi yapıldı
        Siirt'te gıda denetimi yapıldı
        Siirt'te 10 milyon 550 bin lira hibe ile 2 yatırım yapılacak
        Siirt'te 10 milyon 550 bin lira hibe ile 2 yatırım yapılacak
        Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle "yok yılı" yaşanıyo...
        Siirt fıstığında "var yılı"na rağmen kuraklık nedeniyle "yok yılı" yaşanıyo...