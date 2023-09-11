Siirt Valisi Kızılkaya'dan sağlık kurumlarına "güler yüzlü hizmet" talimatı Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, hedeflerinin, sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da yükseltilmesi, temiz bir ortamda güler yüzlü hizmet ile hasta memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması olduğunu söyledi.

Vali Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak hastanenin bahçesini gezen Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Kızılkaya, hastane yanında yer alan boş alanın vatandaşlar ve hastane çalışanları için otopark olarak kullanılması yönünde yetkililere talimat verdi.

Daha sonra hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, sağlık hizmetlerinin önemine işaret ederek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Kızılkaya, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın sıcak bir şekilde, güler yüzle karşılandığı, daha temiz ve düzenli bir ortamda sağlık hizmetini en iyi şekilde sağlamaktır." dedi.

Hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanların kullanılacağını ifade eden Kızılkaya, daha sonra acil servisi ziyaret etti, doktorlardan hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı, tedavi gören hastalara acil şifa diledi.