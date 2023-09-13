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        Siirt'te 3 bin 500 aileye bebek paketi verilecek

        Siirt Belediyesince ailelere, yeni doğan bebekleri için hazırlanan "Hoş Geldin Bebek" paketi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:51
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        Siirt'te 3 bin 500 aileye bebek paketi verilecek
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        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla yeni doğan bebekler için 3 bin 500 aileyi kapsayan paketler hazırlandı.

        Aileleri ziyaret eden ekipler, vatandaşların taleplerini dinledi, içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan ürünlerin yer aldığı paketleri ailelere dağıtmaya başladı.

        Ayrıca doğum raporu ve kimlik fotokopisi ile Siirt Belediyesine başvuran vatandaşlara da yeni doğan paketleri verilecek.

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