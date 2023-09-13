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        Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi

        Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:12
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        Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi
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        SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve üniversite yönetimi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen oryantasyon programına katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şındak, ilk 3 yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören, 4. ve 5. sınıftaki eğitimlerine Siirt'te devam eden öğrencilere başarı diledi.

        Tıp Fakültesi morfoloji binasının yapımıyla tüm öğrencilerin eğitimlerini Siirt'te sürdüreceğini belirten Şındak, Sancaklar Eğitim ve Kültür Vakfınca geçen yıl 4. sınıftaki öğrencilerin tamamına burs verildiğini, bu yıl ise 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin tamamına burs verileceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından davetliler, öğrenciler için hazırlanan derslik, ekipman ve donatımları inceledi.

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