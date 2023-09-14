Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kızılkaya, esnaf ve vatandaşlarla görüştü

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi Kızılkaya, esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Kızılkaya, beraberinde Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve diğer yetkililerle Helvacılar Çarşısını ziyaret etti.

        Esnafla görüşen, sorun ve taleplerini dinleyen Kızılkaya, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

        Mehmet Emin Kılıççıoğlu Parkı'na geçen Kızılkaya satın aldığı incirleri parktaki vatandaşlara ikram etti.

        Vatandaşlarla çay içen Kızılkaya, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!

        Benzer Haberler

        Peynir bidonunda 5 kilo esrar ele geçirildi; 4 tutuklama
        Peynir bidonunda 5 kilo esrar ele geçirildi; 4 tutuklama
        Siirt'te çaldığı büyükbaş hayvanları satmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Siirt'te çaldığı büyükbaş hayvanları satmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Çaldığı büyükbaş hayvanları satmaya çalışırken yakalandı
        Çaldığı büyükbaş hayvanları satmaya çalışırken yakalandı
        Peynir bidonunda 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
        Peynir bidonunda 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
        Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi
        Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi
        Siirt'te 3 bin 500 aileye bebek paketi verilecek
        Siirt'te 3 bin 500 aileye bebek paketi verilecek