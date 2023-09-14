Siirt Valisi Kızılkaya, esnaf ve vatandaşlarla görüştü Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, beraberinde Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve diğer yetkililerle Helvacılar Çarşısını ziyaret etti.

Esnafla görüşen, sorun ve taleplerini dinleyen Kızılkaya, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Mehmet Emin Kılıççıoğlu Parkı'na geçen Kızılkaya satın aldığı incirleri parktaki vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşlarla çay içen Kızılkaya, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.