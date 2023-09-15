Saadet Partili Çalışkan, Siirt'te temaslarda bulundu

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışkan, partisinin il başkanlığınca kafede düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği İçin Çare Var Buluşması" toplantısında meclis çalışmalarını anlattı.

Saadet Partisinin 81 ilde halk buluşmaları gerçekleştirdiğini dile getiren Çalışkan, bu vesileyle Siirt'te de sivil toplum, siyasi parti ve kanaat önderi ve basın temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları istişare ettiklerini söyledi.

Sorunların takipçisi olacaklarını belirten Çalışkan, yeni dönemde herkese yeni sorumluluklar yüklendiğini, iktidarın görevinin icraat yapmak, muhalefetin de görevinin sorunları takip etmek ve doğru yönde yol göstermek olduğunu ifade etti.

Toplantı, soru cevapla sona erdi.

Çalışkan, daha sonra kanaat önderleri ve esnafı da ziyaret etti.