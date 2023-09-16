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        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması, Siirt'te başladı

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Siirt'te organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:20
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        Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması, Siirt'te başladı
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        Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Siirt'te organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 2. Etap Yarışması başladı.

        Vali Kemal Kızılkaya'nın desteğiyle Fisken Tepesi'nde düzenlenen ve farklı illerden 47 sporcunun katıldığı yarışmada, yamaçtan havalanan katılımcılar, hedefe inmeye çalıştı.

        Siirt Beron Sportif Havacılık Kulübü Kaptan Pilotu Soner Yılmaz, AA muhabirine, farklı illerden pilotların yer aldığı yarışmaya kent olarak ilk defa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kentin yamaç paraşütü açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Yılmaz, "Federasyon başkanımız da bu yerleri keşfetti ve daha fazla etap yarışması verebileceğini söyledi. Siirt'imizin doğası çok güzel, çok bakir. Yamaç paraşütüyle ilgilenen tüm arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz." dedi.

        Milli sporcu İbrahim Dinçer de Bursa bölgesinden katıldığı yarışmanın oldukça keyifli geçtiğini aktardı.

        Farklı bölgelerde uçmanın, Anadolu'nun her yerini görmenin güzel bir duyduğu olduğunu kaydeden Dinçer, "Daha önce Şırnak'ta etap yarışmasına katıldım. Çok güzel bir tabiatı var, havası çok güzel. Burası, potansiyeli olan bir bölge." diye konuştu.

        Katılımcılardan ‪Derik Bakur Sportif Havacılık Derneği Başkanı Tarık Ayebe de ilk etabı Burdur'da yapılan yarışmanın ikinci etabını güzel bir ortamda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        "Siirt uçuş için çok güzel. Burada yarışan milli sporcularımız da var. Kadın ve erkek milli sporcularımız hedef şampiyonası için yarışıyor. Bütün yamaç paraşütü pilotu arkadaşlara başarılar diliyorum." diyen Ayebe, bölgede bu tür şampiyonaların daha fazla yapılmasını istedi.

        Siirt'teki organizasyon yarın tamamlanacak.

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