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        Siirtli 2 kız kardeş, atletizmde yeni başarılara imza atmak istiyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan kız kardeşler Selma Çakmak ve Edanur Oysal, atletizmde yeni başarılar elde etmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:29
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        Siirtli 2 kız kardeş, atletizmde yeni başarılara imza atmak istiyor
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        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan kız kardeşler Selma Çakmak ve Edanur Oysal, atletizmde yeni başarılar elde etmek için çalışıyor.

        Selma Çakmak, ortaokulda başladığı atletizmde 14 yılda çeşitli Türkiye dereceleri elde etti. 23 yaşında ve evli olan Çakmak, en son geçen yıl Türkiye Atletizm Federasyonunca Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birinci, Ağrı İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Çakmak'ın yönlendirmesiyle 17 yaşındaki kız kardeşi Edanur Oysal da 3 yıl önce atletizme başladı. Oysal da bu yıl 9 Eylül'de Türkiye Atletizm Federasyonunca Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altında birinci oldu.

        Kız kardeşler daha büyük başarılar için birlikte Atatürk Stadı'nda antrenman yaparak, çeşitli yarışmalara hazırlanıyor.

        - "Onu sürekli motive ediyorum"

        Milli atlet Çakmak, AA muhabirine, bölgede bazı ailelerin kız çocuklarının spor yapmasına izin vermediğini ancak elde ettikleri başarılarla bunu yıktıklarını söyledi.

        Diğer sporculara da örnek olduklarını dile getiren Çakmak, atletizmde kız kardeşine de destek verdiğini, kardeşinin çok yetenekli olduğunu belirtti.

        Kardeşi gibi bölgede çok yetenekli kız çocuklarının olduğunu ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

        "Kız kardeşimde de bu cevheri gördüm. Babamla konuştum, kardeşimi de spora yönlendirdim. Onu sürekli motive ediyorum. Nasıl hazırlanması gerektiği konusunda yardımcı oluyorum. Edanur sözümü dinleyerek başarıyı yakaladı ve Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi kız kardeşimle antrenör olan eşim Aslan Çakmak gözetiminde çeşitli yarışmalara hazırlanıyoruz."

        - "Ablamı örnek alıyorum"

        Edanur Oysal da atletizmde büyük hedefleri olduğunu belirterek, atletizme olan ilgisinin ablasının katıldığı yarışmalarda aldığı madalyalarla ve milli takıma seçilmesiyle başladığını anlattı.

        "Ablam derece yaparken gözündeki o ışığı ve sevinci görünce 'Ben de yapabilirim.' dedim ve kendime güvendim. Ablam da bana inandı. Ablamı örnek alıyorum çünkü bana çok değer veriyor. Hedefim Türkiye şampiyonluğuydu, bu hedefi yakaladım." ifadelerini kullanan Oysal, şimdi de milli takıma seçilmek ve uluslararası yarışmalarda derece almak istediğini kaydetti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık da kentte atletizmde iyi yol aldıklarını, çok ciddi başarılar elde ettiklerini söyledi. Kısacık, "En son Trabzon'da yapılan şampiyonada Edanur, Türkiye birincisi oldu. Bölgede, çocuk ve gençleri spora teşvik ediyoruz. Bu konuda daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

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